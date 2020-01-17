Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в австралийской Аделаиде. В полуфинале россиянин смог одолеть канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима.

Встреча заняла три сета, на корте теннисисты провели 2 часа и 59 минут. Счет по партиям 7:6, 6:7, 6:4 в пользу Рублева. Первый сет завершился на тай-брейке со счетом 7:5 в пользу Рублева, второй сет остался за канадцем (тай-брейк 9:7). На счету россиянина 10 эйсов, а также шесть двойных ошибок. Оже-Альяссим сделал за матч 19 подач навылет.

На более ранних стадиях Андрей Рублев выбивал из турнирной сетки американца Сэма Куэрри, а затем британца Дэниэля Эванса. В финальном матче Андрей Рублев сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом.