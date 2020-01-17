Стало известно, в каком составе выступит сборная России в мужской эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

На первом этапе выступит Матвей Елисеев, второй этап был доверен Евгению Гараничеву, который неделю наза вернулся в эстафетные гонки в Оберхофе, на третьем пробежит Эдуард Латыпов, а финишировать традиционно будет Александр Логинов. Состав был объявлен старшим тренером мужской сборной России по биатлону Сергеем Белозеровым в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Мужская эстафета начнется завтра, 17 января, в 16:15 мск.

Сегодня, 17 января, в Рупольдинге проходит женская эстафета. Россию в гонке представляют Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт. Завершится этап двумя гонками преследования в воскресенье, 19 января.