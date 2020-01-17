Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поделился мнением по поводу текущих результатов сборной России в текущем розыгрыше Кубка мира.

По словам Падина в интервью «Матч ТВ», результаты сборной России он может оценить как неудовлетворительные, что показывают протоколы соревнований.

«Это уровень тренерского штаба, на большее они не способны. Если в прошлом году на старых харчах спортсмены еще могли что-то показывать, то в этом они уже демонстрируют результат той методической части, которая была предложена главным тренером сборной», — сказал Падин, отметив, что если тренеры сборной России готовы работать в таком же духе, то мировому биатлону будет только легче.

«Пока Россия будет на отстающих позициях, другие команды окажутся выше», — сказал Падин.

Напомним, сейчас Андрей Падин работает тренером по стрельбе в сборной Белоруссии.