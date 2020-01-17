Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поделился мнением о главном тренере российских биатлонистов Анатолии Хованцеве.

В интервью «Матч ТВ» Падин отметил, что то, что предлагает Хованцев, ничего не имеет общего с норвежской системой подготовки. По словам Падина, он прошел и как спортсмен, и как тренер, и из нее ничего не получилось, в то время, как Хованцев продолжает ее пропагандировать.

Падин также вспомнил предыдущие результаты Хованцева на главных стартах: «Это провальная Олимпиада в Нагано в 1998-м и такой же провальный ЧМ-2011 у женщин в Ханты-Мансийске». По мнению Падина, сейчас наступает очередной провал Хованцева.

«Как тренер он не состоялся, просто повезло с талантливыми спортсменами. Раньше ими были Чепиков, Тарасов и Драчев, а сейчас это Логинов. Вот и вся работа Хованцева», — заключил Падин.

Напомним, сейчас сам Андрей Падин работает в сборной Белоруссии по биатлону.