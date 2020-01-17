Российская биатлонистка Ирина Старых поделилась мнением по поводу своего выступления в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Старых призналась, что гонка получилась тяжелой, работать пришлось от начала до конца. «Уже на первом круге чувствовала, что это финишный», — сказала Старых, добавив, что один промах на этапе для сборной России — это уже много.

«В начале этапа на подъеме Норицын сказал, чтобы я не отпускала Тандревольд. Это была главная задача, и думаю, что я с ней справилась», — отметила Старых, добавив, что лыжи по трассе работали идеально.

Отметим, женская эстафета еще продолжается, Россия занимает место вне тройки лидеров, отставание россиянок — более минуты при использовании четырех дополнительных патронов.