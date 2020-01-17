В рамках женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге произошел курьезный эпизод.

За сборную России на третьем этапе бежала Кристина Резцова, на стрельбу из положения стоя она подошла вместе с белорусской биатлонисткой Анной Сола. Вместо того, чтобы стрелять по своей установке, спортсменка из Белоруссии начала закрывать мишени на установке Резцовой, сделав два точных выстрела.

Резцова закрыла остальные три мишени, а затем сделала два выстрела в закрытую установку, как того требуют правила IBU. О курьезном моменте россиянка рассказала в прямом эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России заняла 11-е место в женской эстафете на этапе Кубка IBU в Рупольдинге. Победу одержала сборная Норвегии.