Женская сборная Норвегии выиграла женскую эстафетную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Лучший результат в гонке показали Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Марте Улсбю-Ройселанн и Тириль Экхофф. Второе место заняла Франция, проиграв 10,7 секунды. Третье место у команды Швейцарии, которая отстала на 20,7 секунд.

За Россию в гонке бежали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт. Ни разу не зайдя на штрафной круг и использовав четыре дополнительных патрона, сборная России оказалась лишь на 11-м месте. Результату сборной Норвегии россиянки проиграли в общей сложности 2 минуты и 33,8 секунды.

Завтра, 18 января, сборная России по биатлону пробежит мужскую эстафету, в составе будут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.