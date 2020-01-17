На этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье прошла женская спринтерская гонка. Победу в соревнованиях одержала биатлонистка из Норвегии Каролин Эрдаль, она сделала один промах, но была лучшей на лыжне.

Призерами спринта стали две спортсменки из России. Второе место заняла Виктория Сливко, она не допустила ни одного промаха за всю гонку, но уступила норвежке 19,7 секунды. Третье место у россиянки Екатерины Глазыриной, от серебра в гонке ее отделили 0,1 секунды.

Еще три российские биатлонистки попали в двадцатку сильнейших. Анастасия Поршнева заняла 12-е место с двумя промахами, Анна Никулина стала 16-й с одним промахом, Наталья Гербулова сделала две ошибки в стрельбе и финишировала с 19-м временем.

С пятью промахами россиянка Ульяна Кайшева заняла в гонке 36-е место.