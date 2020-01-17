Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова показала фрагмент тренировки в группе Этери Тутберидзе в «Самбо-70».

Фигуристка выложила в «сторис» своего «Инстаграма» видео с тренировки, на котором она исполняет тройной флип, а затем коронный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage 💕 (@teamzagitova) 17 Янв 2020 в 5:42 PST

Также спортсменка выложила в «сторис» фотографии тренеров — Сергея Дудакова и хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.

Напомним, в декабре 2019 года Алина Загитова заявила о приостановке карьеры и акценте на участии в шоу, однако после участия в шоу «Спящая красавица» фигуристка вернулась к тренировкам. В чемпионате России в Красноярске Загитова не участвовала.