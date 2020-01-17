Министерство спорта Российской Федерации будет преобразовано в Федеральное агентство.

Информацию об этом сообщила главный редактор Daily Storm Алена Сивкова, а также еще несколько СМИ.

По информации Сивковой, которую она опубликовала в собственном телеграм-канале, всех сотрудников министерства спорта заставили написать заявления на увольнение. «Видимо, министерство правда ликвидируют. Будет агентство», — заключила Сивкова.

Вместе с тем, пресс-служба Министерства спорта РФ опровергла информацию о ликвидации министерства. Официальной информации по преобразованию министерства в агентство не поступало.

Напомним, ранее Павел Колобков подал в отставку с поста Министра спорта Российской Федерации, уйдя вместе с полным составом Правительства Российской Федерации.