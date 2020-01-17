Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала курьез с путаницей в установках в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

По словам Резцовой в прямом эфире «Матч ТВ», на стрельбе стоя кто-то стрелял по ее установке. «Я делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Делаю второй — четвертый тоже закрылся», — сказала биатлонистка, отметив, что ей пришлось далее просто попадать по закрытым мишеням, поскольку по правилам нельзя оставлять патроны в обойме.

По словам Резцовой, никаких санкций в таком случае к ней быть не должно. «Попадать надо было именно в установку, иначе бы не засчитали», — заключила биатлонистка.

Напомним, женская сборная России стала 11-й в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, показав худший результат в сезоне.