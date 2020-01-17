Экс-чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Владимир Кличко поделился мнением по поводу ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

Слова Кличко приводит портал Business Insider. По словам Кличко, он испытывает большое уважение к смешанным единоборствам, поскольку в них раунды длиннее и это сложнее, чем бокс. «Я знаю Макрегора, он же был на боксерском ринге», — сказал Кличко, отметив, что считает поведение ирландца дисциплинированным.

По словам боксера, Макгрегор — яркий персонаж, однако благодаря своей дисциплине он заслуживает большого уважения.

Напомним, следующий бой Конора Макгрегора в UFC пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Возвращение ирландца в октагон состоится в рамках турнира UFC 246, на котором он подерется с Дональдом Серроне.