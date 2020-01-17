Российская биатлонистка Евгения Павлова высказалась о своем выступлении в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В прямом эфире «Матч ТВ» Павлова отметила, что показала на трассе то, что может. «Старалась, не стояла на месте». Биатлонистка также поблагодарила сервис-бригаду за подготовку лыж: инвентарь работал хорошо и к скольжению у спортсменки претензий нет.

«На стрельбе пыталась догонять, долго не стоять – провела выстрел, взяла доп, закрыла», — заключила Павлова.

Напомним, женская сборная России стала 11-й в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, показав худший результат в сезоне. Евгения Павлова была приглашена в сборную из резерва: на Кубке IBU она завоевала золото и серебро на одном из январских этапов.