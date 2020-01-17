Петербургский баскетбольный «Зенит» начал матч против испанской «Валенсии» в рамках 20-го тура Евролиги. Игра проходит на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

На данный момент «Зенит» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея 18 очков после 19 матчей. В дебютном для себя сезоне Евролиги команда Джоана Плазы выиграла пока всего шесть матчей. Петербуржцам удалось прервать неудачную серию, одержав две победы подряд. Сначала «сине-бело-голубые» на выезде обыграли подмосковные «Химки», затем дома одолели «Басконию».

Испанская «Валенсия» идет на девятом месте таблицы, имея 27 очков. В предыдущем матче испанцы также справились с «Химками», но до этого уступили греческому «Олимпиакосу».