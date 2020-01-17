Российский лыжник, двукратный чемпион мира и победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» Сергей Устюгов стал отцом в первый раз.

Его супруга, лыжница Елена Устюгова (в девичестве Соболева) сегодня, 17 января, родила дочь. Супруги приняли решение назвать новорожденную малышку Кирой.

Радостная новость была объявлена в «Инстаграме» российской сборной по лыжным гонкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФЛГР (@russianskiteam) 17 Янв 2020 в 9:03 PST

Напомним, ранее Сергей Устюгов заявил, что пропускает этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове Место в Чехии. Отметим, гонки состоятся 18 и 19 января.

Для того, чтобы не пропустить рождение ребенка, Сергей Устюгов мог отказаться от участия в многодневке «Тур де Ски», однако он пробежал все гонки и занял итоговое второе место.