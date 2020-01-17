Женская сборная России по биатлону показала худший результат в эстафетной гонке за последние три года.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге сезона-2019/20 россиянки заняли одиннадцатое место, использовав шесть дополнительных патронов и обойдясь без штрафных кругов.За Россию бежали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова. От победившей сборной Норвегии россиянки отстали на две минуты и 33 секунды.

Этот результат стал худшим в сезоне — ранее сборная России в женской эстафете становилась 2-й, 5-й и 7-й.

Также отметим, что 11-е место — это худший результат команды за последние три года. В сезоне-2016/17 россиянки пробежали хуже: на предолимпийской неделе в Пхенчхане Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ирина Старых заняли 12-е место.