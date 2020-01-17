Российский биатлонист Матвей Елисеев пробежит второй этап мужской эстафетной гонки в немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира. Информация о старт-листе появилась на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Первый этап было доверено бежать Евгению Гараничеву, тогда как изначально тренер сборной Сергей Белозеров сообщил про первый этап Елисеева. Третий этап без изменений побежит Эдуард Латыпов, финишировать будет лидер сборной Александр Логинов.

Напомним, мужская эстафета состоится завтра, 18 января, начало назначено на 16:15 по московскому времени.

Женская эстафета в Рупольдинге прошла для россиянок неудачно: использовав всего 6 доп. патронов и не заходя на штрафные круги сборная России заняла 11-е место в эстафете и проиграла лидерам из Норвегии 2,5 минуты.