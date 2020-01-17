Российская биатлонистка Кристина Резцова пожаловалась на качество подготовки лыж в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В интервью порталу «Чемпионат» Резцова отметила, что в спринте ей было не с кем сравнивать, а в эстафете — было с кем. «Это было в два раза тяжелее морально, потому что я понимала, что ты готова работать, а лыжи под тобой – нет», — сказала Резцова, отметив, что функционально она была готова бороться.

Биатлонистка отметила, что с первых метров начала работать по-полной, однако на первом подъеме поняла, что лыжи не едут. «Может быть, это моё субъективное ощущение, и тренеры скажут мне, что я на самом деле полное дно, которое еле ехало. Но мои ощущения такие», — заключила биатлонистка.

Напомним, сборная России заняла 11-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.