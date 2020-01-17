Минспорта опровергло слухи о массовом увольнении сотрудников

Министерство спорта Российской Федерации опровергло слухи в прессе о том, что сотрудники массово увольняются в связи с ликвидацией ведомства и создания новой структуры.

Заявление пресс-службы Министерства спорта приводит портал РБК. «Сотрудники Минспорта массово не увольнялись, о ликвидации министерства ничего не известно», — сообщили в пресс-службе.

По данным портала Sports.ru, данная информация неверна, и в ведомстве на самом деле проходят массовые увольнения, как и сообщили в СМИ. Вместо ранее существовавшего Министерства спорта будет создано агентство.