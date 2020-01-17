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  • 22:09,  17 января 2020
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Минспорта опровергло слухи о массовом увольнении сотрудников

спорт
Эмблема Министерства спорта

Министерство спорта Российской Федерации опровергло слухи в прессе о том, что сотрудники массово увольняются в связи с ликвидацией ведомства и создания новой структуры.

Заявление пресс-службы Министерства спорта приводит портал РБК. «Сотрудники Минспорта массово не увольнялись, о ликвидации министерства ничего не известно», — сообщили в пресс-службе.

По данным портала Sports.ru, данная информация неверна, и в ведомстве на самом деле проходят массовые увольнения, как и сообщили в СМИ. Вместо ранее существовавшего Министерства спорта будет создано агентство.

Напомним, ранее Павел Колобков подал в отставку с поста Министра спорта Российской Федерации, уйдя вместе с полным составом Правительства Российской Федерации.

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