Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о том, как реагирует на критику со стороны матери, олимпийской чемпионки по лыжам и биатлону Анфисы Резцовой.

В интервью порталу «Чемпионат» Резцова отметила, что ещё не читала слов мамы в последние дни. «Но, в любом случае, я уже привыкла к маме в этом плане. Кто бы нас ни тренировал, всё будет не так», — сказала биатлонистка, отметив, что она абсолютно никак не реагирует на эти слова.

«Как только начинается с ней обсуждение на эту тему, говорю: «Так, стоп». И на этом заканчиваем», — заключила Резцова.

Напомним, Анфиса Резцова неоднократно негативно высказывалась в прессе в отношении тренерского штаба, когда ее дочь не брали в сборную России по биатлону.