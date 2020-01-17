Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об уходе аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера в мексиканский клуб.

Слова Медведева цитирует портал РИА Новости. По словам гендиректора, та информация, которая появилась в СМИ по Краневиттеру просто является примером недобросовестных слухов. «Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили», — заявил Медведев, отметив, что клуб уже принял решение по Краневиттеру.

По словам Медведева, то, что «Зенит» решил по дальнейшей судьбе Краневиттера, никак не связано с мексиканским клубом. В СМИ появлялась информация о том, что игрок может перейти в «Монтеррей».

Напомним, Матиас Краневиттер не полетел с «Зенитом» на сборы в Катар.