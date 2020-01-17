Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил испанской «Валенсии» в домашнем матче 20-го тура Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 86:81 в пользу гостей.

В первом периоде удачнее сыграли гости (16:20), затем второй период завершился вничью — 26:26. В третьем периоде «Зенит» уступил со счетом 9:17, а в четвертой четверти уже не смог ликвидировать накопившееся отставание.

В составе «Зенита» 18 очков набрал французский разыгрывающий Эндрю Альбиси. В составе «Валенсии» самым результативным игроком стал Ваня Маринкович, он набрал в матче 14 очков.

«Зенит» продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице Евролиги: после двух побед подряд команда Джоана Плазы вновь потерпела поражение.