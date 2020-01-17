Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и его оппонент из США Дональд Серроне прошли традиционную процедуру взвешивания перед боем в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Бой Макгрегора и Серроне пройдет завтра, 18 января, в полусреднем весе. На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма. Оба спортсмена уложились в категорию полусреднего веса.

Также церемонию взвешивания перед UFC 246 прошел российский боец Алексей Олейник. Он показал результат в 238 фунтов, в то время, как его оппонент Морис Грин — 243 фунта. Оба бойца тяжеловесы.

Напомним, Конор Макгрегор выйдет в октагон впервые с октября 2018 года, когда он провел титульный бой против Хабиба Нурмагомедова.