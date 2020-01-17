Российские биатлонистки крайне неудачно выступили в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, не порадовал и баскетбольный «Зенит» — очередное поражение в Евролиге, которое никак не поправит ситуацию в турнирной таблице. Сергей Устюгов, наконец, стал отцом, а Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде — во второй раз за две недели.

Эти и другие новости дня — в традиционной подборке главных событий на Nevasport:

«Зенит» проиграл «Валенсии» в домашнем матче Евролиги

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил испанской «Валенсии» в домашнем матче 20-го тура Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 86:81 в пользу гостей. Счет по периодам — 16:20, 26:26, 9:17, 30:23. В составе «Зенита» 18 очков набрал французский разыгрывающий Эндрю Альбиси, он стал самым результативным игроком матча.

Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде, обыграв Оже-Альяссима в трех сетах

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в австралийской Аделаиде. В полуфинале россиянин смог одолеть канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима. Встреча заняла три сета, на корте теннисисты провели 2 часа и 59 минут. Счет по партиям 7:6, 6:7, 6:4 в пользу Рублева, первый и второй сеты завершились тай-брейками со счетом 7:5, 7:9. В финальном матче Андрей Рублев сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом.

Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — на 11-й месте

Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Второе место заняла Франция, проиграв 10,7 секунды. Третье место у команды Швейцарии, которая отстала на 20,7 секунд. За Россию в гонке бежали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт, они оказалась лишь на 11-м месте. Результату сборной Норвегии россиянки проиграли в общей сложности 2 минуты и 33,8 секунды.

Минспорта опровергло слухи о массовом увольнении сотрудников

Министерство спорта Российской Федерации опровергло слухи в прессе о том, что сотрудники массово увольняются в связи с ликвидацией ведомства и создания новой структуры. По сообщению ряда СМИ., данная информация неверна, и в ведомстве на самом деле проходят массовые увольнения. Вместо ранее существовавшего Министерства спорта будет создано агентство.

Овечкину в кровь разбили лицо в матче с «Нью-Джерси«

«Вашингтон Кэпиталз» на своей арене разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. В первом периоде российский форвард хозяев Александр Овечкин получил повреждение. Нападаюащий «Нью-Джерси» Майлз Вуд задел лицо Овечкина клюшкой, когда проезжал мимо. Касание получилось чувствительным: на лице россиянина появилась кровь, однако после помощи врачей Овечкин вышел на лед и забросил еще две шайбы.

Лыжники Соболева и Устюгов стали родителями

Российский лыжник, двукратный чемпион мира и победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» Сергей Устюгов стал отцом в первый раз. Его супруга, лыжница Елена Устюгова (в девичестве Соболева) сегодня, 17 января, родила дочь. Супруги приняли решение назвать новорожденную малышку Кирой, мама и дочь чувствуют себя хорошо.