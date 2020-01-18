Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 05:24,  18 января 2020
Биатлон
10

В Рупольдинге на КМ по биатлону состоится мужская эстафета

В Рупольдинге на КМ по биатлону состоится мужская эстафета
Евгений Гараничев. Фото: официальный сайт СБР

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сегодня, 18 января, состоится мужская эстафетная гонка.

Первый этап доверено бежать Евгению Гараничеву, которого снова начали ставить в состав на эстафетные гонки, на втором выступит Матвей Елисеев. На третьем этапе будет выступать Эдуард Латыпов, на четвертом этапе — лидер сборной России Александр Логинов.

Начало эстафетной гонки назначено на 16:15 по московскому времени.

Женская эстафета в Рупольдинге прошла для россиянок неудачно: использовав всего 6 доп. патронов и не заходя на штрафные круги сборная России заняла 11-е место в эстафете и проиграла лидерам из Норвегии 2,5 минуты.

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Инфографика Nevasport

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров