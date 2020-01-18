В Рупольдинге на КМ по биатлону состоится мужская эстафета

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сегодня, 18 января, состоится мужская эстафетная гонка.

Первый этап доверено бежать Евгению Гараничеву, которого снова начали ставить в состав на эстафетные гонки, на втором выступит Матвей Елисеев. На третьем этапе будет выступать Эдуард Латыпов, на четвертом этапе — лидер сборной России Александр Логинов.

Начало эстафетной гонки назначено на 16:15 по московскому времени.