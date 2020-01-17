Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Михаил Коляда примет участие в ледовом шоу Елизаветы Туктамышевой.

Информация о новом участнике шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой» появилась в официальном «Инстаграме» Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Мероприятие будет проходить в ледовом дворце «Юбилейный» 9 марта 2020 года.

Напомним, последний раз с программами Михаил Коляда выходил на лед в сентябре 2019 года. После этого он снялся с двух турниров серии «Челленджер», а затем отказался от участия в серии Гран-при: фигуристу необходимо было сделать операцию на носу из-за развившегося синусита. Изначально Коляда планировал восстановиться к чемпионату России в конце декабря, однако так и не вышел на лед в Красноярске.