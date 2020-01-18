Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» сделал дубль. Матч прошел на арене «Бел Эм-Ти-Эс Плейс» и завершился крупным успехом гостей со счетом 7:1.

Партнер Кучерова по клубу Энтони Чирелли оформил хет-трик. Российский защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу. Еще один россиянин — вратарь Андрей Василевкий воспроизвел 30 сейвов.

Оборонец «Виннипега» Дмитрий Куликов за 19 минут 51 секунду получил показатель полезности «-2».

У «Виннипега» третье поражение в последних четырех матчах. «Тампа имеет две победы за три игры. Отметим, что и в прошлом матче с «Миннесоттой Кучерова забил дважды. Всего у него по ходу регулярного чемпионата 54 очка в 47 играх.