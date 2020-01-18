Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев определил удовлетворительную планку результата на Australian Open.

По словам теннисиста, хороший открытый чемпионат Австралии станет выигранный, однако все зависит от того, с кем играть и кому проиграть.

«Я бы сказал, что буду доволен четвертьфиналом. Но моя главная цель – выигрывать постепенно. Если я выйду в четвертьфинал, то не скажу: «Ну все, задача выполнена, для этого турнира достаточно». На любом турнире я хочу победить. Но я буду удовлетворен четвертьфиналом», — сказал Медведев.

Даниил также отметил, что за последний год он существенно улучшил свою игру, стал другим. Главная перемена, которая с ним произошла, Медведев понял, как делать определенные вещи на корте. Это уверенность в себе.