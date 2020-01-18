Наставник СКА Алексей Кудашов в преддверии Матча Звезд КХЛ рассказал о том, что думает о событии. Ранее Кудашов участвовал в звездной уик-энде как игрок, и как тренер.

По словам главного тренера СКА, Матч Звезд – это возможность увидеть самых лучших хоккеистов лиги, особая честь для ребят, которые своей игрой заслужили право принять участие в этом мероприятии. По мнению Кудашова, болельщики очень ждут эту игру и для них это праздник.

«Я участвовал в Матчах Звезд и как игрок, и как тренер. Могу сказать, что тренеру проще: ты стоишь на скамейке, ответственности никакой. А хоккеисту в любом случае надо выходить на лед, тратить силы», – приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что Кудашов возглавит дивизион Боброва. Тренерами других трех дивизионов будут Никитин, Квартальнов и Хартли.