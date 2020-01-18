Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила на турнире в австралийском Хобарте. В финальной игре 20-летняя москвичка переиграла китаянку Чжан Шуай — 7:6 (9:7), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 33 минуты. За это время Рыбакиной сделала десять эйсов, две двойные ошибки и реализовала все брейк-пойнты (3 из 3). Ее соперница однажды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

За победу на соревнованиях Рыбакина получит $43 тыс. призовых и 280 рейтинговых очков. Чжан Шуай как финалистка получила $21,4 тыс. и 180 очков.

Данный титул стал для Рыбакиной вторым в карьере. Отметим, что до лета 2018 года Рыбакина выступала в турнирах под российским флагом.