Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Игра проходила в Детройте.

«Пингвины» перевернули игру в начале третьего периода. Сравняли счет: это сделал Брайан Раст с передачи Малкина и Криса Летанг.

Для Малкина это очко оказалось 1050-м (406+644) в заокеанской карьере. Вскоре Малкин вновь ассистировал — в овертайме Сидни Кросби.

В игре с «Детройтом» Малкин провел на льду 19:58 (2:55 – в большинстве), нанес шесть бросков в створ ворот, что является лучшим показателем у «пингвинов». А также выиграл 43% вбрасываний, завершив матч с полезностью «0».

Всего в 35 играх сезона россиянин набрал 49 (15+34) очков.