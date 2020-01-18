Российский теннисист Евгений Донской финале квалификации Australian Open 2020 уступил представителю Египта Мохамеду Сафвату со счетом 5:7, 4:6. Таким образом, россиянин не смог выйти в основную сетку турнира. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Донской десять раз подал навылет и не допустил двойных ошибок. У Евгения было пять брейков, однако он не сумел ни одного реализовать. Соперник Донскова Сафвату выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Встречи основного раунда Открытого чемпионата Австралии начнутся 20 января. В число сеяных на турнире вошли и российские теннисисты — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Напомним, действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша со счётом 6:3, 6:2, 6:3 переиграл испанца Рафаэля Надаля.