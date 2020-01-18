Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что произошло, когда он отказался от сладкого. Голкипер быстро почувствовал изменения.

По словам Кержакова, через месяц он ощутил себя другим человеком. Стал болдрее просыпаться, добавилась энергия, выносливость, стал легче.

«Никогда не было проблем с лишним весом и жировой прослойкой, но она сама по себе ушла. Причем питаться стал больше, чем раньше», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Кержаков рассказал, что на завтра обычно есть кашу с ягодами, капучино, шоколадку без сахара, иногда может позволить себе сэндвич. Кержаков признался, что раньше думал, что можно тоннами есть неправильные продукты — главное тренироваться. Однако с возрастом ощутил, что правильное питание — это восстановление организма.