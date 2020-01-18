Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская продолжила претензии в адрес хореографа Ильи Авербуха. В своем инстаграме музыкальный продюсер отметила, что очень не любит воевать с мужчинами, но приходится пресекать их попытки нарушить закону.

По словам Рудковской, она ненавидит вседозволенность и наглость. Очень не любит когда без разрешения берут чужое и делают из суперхита непонятно что, прикидываясь не знанием законов и прикрываясь разными структурами.

«Можно же просто позвонить и по-человечески извиниться! Придется теперь тратить свое время, чтобы довести эту историю до ее логического завершения!», — написала Рудковская.

Напомним, Авербух использовал в своем проекте сильно измененную композицию Димы Билана «Держи», хотя не имел прав вносить корректировки в фонограмму. Рудковская подчеркнула, что с продюсером связывались юристы, но это не помогло.