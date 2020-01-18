Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын оценил выступлении Светланы Мироновой на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. По словам тренера, на спортсменку влияет фактор психологии.

Норицын отметил, что она изменилась — увидела, что может бороться на этом уровне, и стала очень требовательной к себе. Каждый выход на гонку у неё отличается от того, что было в прошлом сезоне, когда она играла и получала удовольствие. Сейчас, по словам тренера, начала выжимать из себя результат.

«Многие эксперты смотрят и начинают говорить не очень красиво, мол, какой Миронова лидер и так далее. На неё это давит. Но, думаю, она освободится. Рано или поздно надо было пройти через давление, ожидания, критику», — приводит слова Норицына Sports.ru.

Ранее Светлана Миронова допустила три промаха и заняла 77-е место в спринте, не попав в пасьют.