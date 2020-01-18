Фланговый защитник и полузащитник Эшли Янг попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед». В четверг стало известно, что 34-летний англичанин перешел в «Интер»: он подписал контракт по схеме «0,5+1».

«Болельщикам «Юнайтед»: каждый раз, когда я выходил на поле в форме команды, я отдавал себя всего. Спасибо за поддержку в удачные и тяжелые времена. Я ухожу одним из вас, однажды мы снова увидимся», — написал Янг в Instagram.

Янг провел в Манчестере более десяти лет, перейдя в команду еще Алекса Фергюсона из «Астон Виллы».

Отметим, Эшли Янг один из пяти игроков состава «красных дьяволов», кто в 2013 году выиграл последний на данный момент в истории клуба чемпионский титул.