Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола озвучил, что не собирается покидать команду по окончании сезона. Он отметил, что уйдет из клуба лишь в случае увольнения.

«Я уже много раз говорил, что если клуб меня не уволит, то я точно останусь. Я собираюсь остаться здесь на следующий сезон, сто процентов», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Гваридола подчеркнул, что говорит это не потому, что команда выиграла два последних матча или стала лучше играть в последние месяцы. Испанцу нравится работать с этой командой, но даже если будет плохо и клуб не попадет в Лигу чемпионов, то испанец не уйдет.

Гвардиола подметил, что у каждого тренера есть взлеты и падения и нельзя все время выигрывать.

Отметим, что после 22 туров «Манчестер Сити» занимает в АПЛ второе место, отставая от «Ливерпуля» на 14 очков.