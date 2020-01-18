Казахстанский хавбек Бауыржан Исламхан провел первую тренировку вместе с «Зенитом». Накануне полузащитник прибыл в команду Сергея Семака на просмотр.

Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с «Зенитом». pic.twitter.com/Zlnl5Kg6b7 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 18, 2020

Игрок начинал свою карьеру в 2011 году в составе «Тараза», а затем перебрался в «Кубань», где не провел ни одного матча за российский клуб. В 2013 году перебрался на правах аренды в «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул по истечении четырехлетнего контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.

В прошлом розыгрыше казахстанской Премьер-лиги полузащитник сыграл в 22 матчах, в которых отметился семью голами (3 – с пенальти) и получил две жёлтые карточки.