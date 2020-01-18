Капитан «Зенита» Бранислав Иванович присоединился к команде Сергея Семака, которая проводит первый тренировочный сбор в Катаре. Предыдущие дни тренировок Иванови пропустил по личным обстоятельствам.

Напомним, что этим летом у 35-летнего Ивановича приходит к концу срок завершения контракта. В нынешнем сезоне Иванович провел 19 матчей в РПЛ и забил три гола.

Сбор петербургского клуба в Катаре завершится 25 января. В ходе него команда Сергея Семака сыграет два товарищеских матча — против «Аль-Увайнаха» (21 января) и «Зальцбурга» (25 января).

После 19 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.