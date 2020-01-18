Российский теннисист Андрей Рублев выиграл финальный матч турнира ATP в австралийской Аделаиде, завоевав второй титул подряд. В решающей встрече он легко одолел южно-африканского теннисиста Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0.

На более ранних стадиях Андрей Рублев выбивал из турнирной сетки американца Сэма Куэрри, затем британца Дэниэля Эванса. В полуфинале Рублев сделал представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

Ранее российский теннисист стал победителем турнира категории АТР 250 в Дохе (Катар). В финальном матче он обыграл представителя Франции Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Рублев будет сеянным на стартующем в понедельник Открытым чемпионате Австралии.