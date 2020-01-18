Российская лыжница Наталья Непряева пришла второй к финишу в гонке свободным стилем. Соревнования проходили в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове Месте. Спортсменки преодолевали дистанцию в 10 км.

Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг. Непряева отстала на 32,7 секунды. На третьем месте оказалась другая представительница Норвегии Хейди Венг, отставшая на 40 секунд от первого места.

Напомним, после «Тур де Ски» Непряева поднялась на третью строчку общего рейтинга Кубка мира. Россиянка стала второй по итогу многодневки.