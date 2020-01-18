Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отметил победу российского теннисиста Андрея Рублева на турнире в австралийском городе Аделаида. Рублев, будучи 18-м в мире, разнес представителя Южной Африки Ллойда Харриса — 6:3, 6:0.

Принимай наши поздравления, красавчик! Ждем тебя в десятке уже после Australian Open», — написал Кафельников в твиттере.

После этой победы Рублев поднимется на 16-ю строчку рейтинга ATP, станет второй ракеткой России, опередив Карена Хачанова. Россиянин выиграл второй турнир подряд — на прошлой неделе он первенствовал в Дохе.

На следующей неделе стартует Открытый чемпионат Австралии, где Рублев в первом круге встретится с хозяином кортов Кристофером О’Коннеллом.