Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза подвел итог встречи с «Валенсией». Петербургский клуб уступил на своем паркете со счетом 81:85.

Плаза отметил, что «Валенсия» больше заслуживала эту победу. Плаза отметил, что проиграли потому, что чувствовали большую усталость. «Валенсия приехала в Петербург, имея на один день отдыха больше, чем «Зенит».

«Показательно, что разницу сократили Воронов, Зубков, Трушкин. Возможно, нам нужно больше пользоваться своим оружием, давать больше играть тем, кто раньше много времени проводил на скамейке», — сказал Плаза.

Следующий матч «Зенит» проведет 20 января на СИБУР Арене в рамках Единой лиги ВТБ. Соперником петербуржцев будет московский ЦСКА.