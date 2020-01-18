Разыгрывающему «Зенита» Эндрю Альбиси удался матч против «Валенсии» (81:85). У француза пошел 3-очковый бросок, в первой половине он попал четыре дальних попадания из пяти. Альбиси завершил матч с 18 очками.

По словам игрока, его выступление ничего не значит, если команда проигрывает.

«Мы проиграли, сделав много ошибок. Мы знали, что у «Валенсии» не будет двух игроков, но это нас не расслабляло ни в коем случае. К сожалению, они забили слишком много трехочковых. Хотя мы все-таки смогли вернуться и сравнять счет, как я уже сказал, большое количество ошибок решило исход этого матча», — приводит слова Альбиси официальный сайт «Зенит».

Следующий матч «Зенит» проведет 20 января на СИБУР Арене. Соперником петербургской команды станет московский ЦСКА.