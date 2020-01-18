Форвард СКА Владимир Ткачев рассказал о своих ожиданиях от борьбы за Кубок Гагарина. По словам хоккеиста, в плей-офф слабых команд нет, поэтому нет и разницы, с какого места выходить и с кем играть.

Нападающий отметил, что важнее подойти к матча Кубка Гагарина в оптимальной форме. Цель одна и нужно к ней идти.

«Думаю, мы со СКА в этом году можем дойти до Кубка Гагарина, всё для этого у нас есть», — приводит слова Ткачева пресс-служба КХЛ.

Ткачев подчеркнул, что перед каждым сезоном ставит себе новую цель — хочется постоянно прибавлять, особенно во второй части чемпионата.

Также армеец объяснил, что стал набирать меньше очков, поскольку была травма, а где-то просто играть не шла.

В последней игре с «Йокеритом» в КХЛ (4:1) Ткачев сделал дубль.