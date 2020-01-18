В субботу в рамках пятого этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежец Эндре Стремсхейм. Вторым к финишу пришел Руслан Ткаленко из Украины, отставший на 54 секунды.

На третью строчку пьедестала почета взобрался российский биатлонист Кирилл Стрельцов. С двумя промахами на стрельбище он отстал от победителя на 1 минуту 7 секунд.

Накануде другой россиянин Семен Сучилов победил в спринтерской гонке. В пасьюте он стал 15-м, допустив восемь промахов.