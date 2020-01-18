Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 км свободным стилем. Соревнования прошли в рамках седьмого этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Россиянин потратил на дистанцию 33 минуты 45 секунд.

Вторым к финишу пришел представитель Финляндии Ийво Нисканен, уступивший Большунову 24,3 секунды. На третью ступень взобрался норвежец Сьюр Рёте с отставанием в сорок секунд.

Российский лыжник Андрей Мельниченко был четвертым с отставанием в 54 секунды он остановился в одном шаге от медалей. Один из лучших лыжников в мире норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо был седьмым.

Напомним, Александр Большунов стал победителем общего зачета «Тур де Ски», придя к финишу третьим на подъеме Альпе ди Чермис.