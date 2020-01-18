Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своих ощущениях от победы на турнире в Аделаиде. В финале он переиграл представителя Южной Африки Ллойда Харриса (6:3, 6:0). Он стал единственным теннисистом с 2004 года, которому удалось выиграть два турнира ATP за две недели.

«Я не думал об этом, но это невероятные ощущения. Я действительно очень рад. Надеюсь, буду продолжать работать и добиваться улучшения. С точки зрения результата это лучший период в моей карьере», — сказал Рублев.

Россиянин также отметил, что на стартующий Australian Open поедет абсолютно расслабленным, потому что уже отлично выступил. Не будет ставить никаких целей, а просто постарается показать свой лучший теннис.

Ранее российский теннисист стал победителем турнира категории АТР 250 в Дохе (Катар). В финальном матче он обыграл представителя Франции Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Рублев будет сеянным на стартующем в понедельник Открытым чемпионате Австралии.