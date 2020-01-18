Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вернулся в расположение «Крыльев Советов», присоединившись к команде Миодрага Божовича на сборах в Турции.

Ранее футболист не полетел с самарским клубом на сборы, поскольку вел переговоры о переходе в другую команду. В Соболеве были заинтересованы «Динамо» и ЦСКА. Армейский клуб желал заполучить игрока, но не захотел участвовать в «финансовых аукционах» за него.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл в 18 матчах РПЛ и забил десять голов. Форвард находится в числе лучших бомбардиров вместе с Эльвором Шомуродовым и Артемом Дзюбой.