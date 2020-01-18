В субботу в словакском Брезно-Осрбли в рамках пятого этапа Кубка IBU прошла женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала шведца Элизабет Хегберг, допустившая один промах.

Россиянка Анастасия Поршнева стала второй, отстав на 18 секунд и допустив два промаха. Третью строчку застолбила за собой немка Франциска Хилтденбранд

Победу одержала шведка Элизабет Хегберг. Второе место заняла российская биатлонистка Анастасия Поршнева, уступившая 18 секунд. Третье стала немка Франциска Хильдебранд (+25,7 отставание от 1-го места).

Виктория Сливкой, которая накануне стала второй в спринте, заняла пятое место, допустив один промах.

Ранее в аналогичной гонке у мужчин Кирилл Стрельцов занял третье место.